Орловскому серийному убийце отказали в отправке на СВО: Федору Продану не дали вступить в ряды отряда «Шторм-Z»

Серийный Орловский убийца Федор Продан, отбывающий пожизненное заключение в колонии Мордовии за убийства в Орловской области, пытался вступить в ряды отряда «Шторм-Z», но получил отказ. Об этом сообщил тг-канал Shot 30 августа 2024 года.

Продан, известный своими жестокими преступлениями, включая убийства четырех женщин в Москве, Тульской и Орловской областях, не смог убедить власти в своей пригодности для участия в боевых действиях. Жесткого убийцу задержали с телом одной из жертв в багажнике. Напомним, что в 2020 году Орловский облсуд приговорил Продана к пожизненному заключению за его ужасные преступления, включая убийство девушки-инвалида и ее матери в Орловской области.

Очевидно, характеристики осужденного не соответствовали требованиям для вступления в отряд «Шторм-Z», и ему было отказано в отправке на СВО. Теперь Продан продолжит отбывать свое наказание в колонии Мордовии.

Ранее мы сообщали, что серийный убийца Иван Продан по прозвищу «Домодедовский упырь» вышел на свободу и бесследно исчез.