Серийные похитители баранов задержаны в Омской области

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В Омской области полицейские остановили Ниссан, переполненный баранами. За рулём находились опытные похитители этих животных.

Ранним утром патруль остановил на трассе Шербакуль-Азово Ниссан Санни, в салоне которого разместились подозрительные пассажиры. Открыв дверь, они увидели восемь недоуменных баранов, уставившихся на них. На вопрос о назначении груза водитель с двумя спутниками произнёс неразборчивые слова, после чего всех троих доставили в отделение. В ходе допроса мужчины признались, что угнали скотину из окрестной деревни. Бараны были возвращены своим владельцам.

Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные причастны к другим недавним кражам из сел Максимовка и Изюмовка, составившим более 40 животных. Схема их действий была проста: ночью один из грабителей дежурил, в то время как другой грузил баранов в машину, после чего животных доставляли к заказчику в Ленинский округ. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По данным SHOT, это 27-летний Эльдар А. и 25-летний Аман Е.