Серийный убийца Иван Продан по прозвищу «Домодедовский упырь» вышел на свободу и бесследно исчез

Серийный убийца по прозвищу «Домодедовский упырь», Иван Продан, вышел на свободу и бесследно исчез. По данным SHOT, маньяка, который гипнотизировал и убивал своих жертв, вскоре могут объявить в федеральный розыск. Местонахождение Продана на данный момент неизвестно.

Как стало известно, 56-летний Продан был освобождён ещё 20 апреля из исправительной колонии в Мордовии, где он отбывал свой срок вместе с другим известным преступником, «Зеленоградским маньяком». Продан полностью отсидел свой срок в 25 лет. Однако после выхода на свободу он не стал на учёт в местном отделении МВД, как того требует закон.

Из документов у Продана только паспорт, который был оформлен ему в колонии за полгода до освобождения. В ИК ему также выдали справку с указанием даты явки в МФЦ для получения СНИЛС и ИНН, но «Домодедовский упырь» так и не явился в назначенное время, и с тех пор его никто не видел. Его текущее местонахождение остаётся неизвестным.

Иван Продан родом из Молдавии, откуда уехал в 1992 году и с тех пор скитался по России в поисках работы. На его совести числятся пять доказанных убийств, 17 изнасилований и грабежей. Его преступная деятельность началась после того, как от него ушли жена и дочь. Из-за проблем в отношениях с женщинами он начал мстить случайным прохожим, среди которых были как женщины, так и мужчины. Понимая, что справиться с мужчинами физически ему сложно, он освоил техники гипноза. Убивал он своими жертв тем, что находил на улице — камнями, бутылками или трубами.

Найти серийного убийцу помог школьник Роман из подмосковного Видного. Он обнаружил человеческую руку возле пруда и сообщил об этом родителям, которые обратились в милицию. Вскоре после этого Продан был задержан — он жил неподалёку. Местные жители с тревогой ожидали его выхода из колонии, опасаясь, что он может снова начать свои преступления.

После осуждения «Домодедовского упыря» у него появился подражатель — его племянник Фёдор, который убивал так же, как и дядя. Он был приговорён к пожизненному заключению.

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