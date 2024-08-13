Северное сияние в Орловской области

ФОТО северного сияния Даниила Черникова и Руслана Котикова

В ночь на вторник небо в Орловской области озарилось яркими красками. Жители сразу нескольких районов региона стали свидетелями северного сияния. В местных пабликах социальных сетей появились фотографии этого удивительного явления.

12 августа 2024 года Земля пережила мощную магнитную бурю, которая принесла не только головные боли и недомогание, но и удивительное по красоте северное сияние. По данным мониторинга, индекс геомагнитной активности достиг уровня G3-G4, что классифицируется как «сильное» возмущение по пятибалльной шкале.

Жители Орловского муниципального округа, Орла, Дмитровска и других районов области делятся в социальных сетях фотографиями сияния.

Стоит отметить, что во время мощных магнитных бурь возможны колебания напряжения в энергетических системах. Также могут возникнуть проблемы со спутниковой навигацией, низкочастотной радионавигацией и радиосвязью. Пользователи социальных сетей сообщают о кратковременных перебоях с электричеством в некоторых районах региона.

Помимо жителей Орловской области, наблюдать северное сияние могли также жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской, Курской и Тюменской областей, сообщает «Орелтаймс«.