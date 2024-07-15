Сгорел дом настоятеля Казанского храма: семья с пятью детьми нуждается в помощи

Фото: AРТ-ГРУППА «LARGO»

Вечером 13 июля 2024 года в деревне Арбузово Кромского района Орловской области сгорел дом настоятеля Казанского храма Дмитрия Зворыгина.

— В доме случился пожар, успели только схватить детей и выбежать на улицу. Семья батюшки с пятью детьми осталась на улице без крова и средств к существованию, — прокомментировали происшествие в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Пострадавший от пожара батюшка и его семья обратились ко всем неравнодушным и попросили помолиться за них и по возможности помочь материально. Видеообращение батюшки по ссылке.

Реквизиты для пожертвований размещены на сайте Орловской митрополии Русской Православной Церкви.