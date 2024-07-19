Шахматисты Орловщины сразятся в Спасском: здесь пройдет Тургеневский шахматный турнир

Завтра, 20 июля 2024 года, в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» пройдёт Тургеневский шахматный турнир, который соберёт лучших игроков региона уже в пятый раз. Мероприятие состоится в субботу, в Международный день шахмат, начало в 11:00, сообщают «Вести Орел».

Почётным гостем турнира станет Екатерина Корбут — чемпионка мира среди юниоров, которая проведёт сеанс одновременной игры. Также в рамках мероприятия пройдут два блиц-турнира для детей и взрослых. В турнире для взрослых примут участие 51 человек, а в детском турнире — 39 участников.