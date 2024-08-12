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Шакшука: готовим знаменитую яичницу с овощами у себя дома

Светлана Соколова
12 августа 2024
Фото: food-culture.ru

Шакшука — это блюдо, которое очень известно в Израиле и арабских странах. Эту популярную яичницу с овощами часто подают на завтрак. Рецепт шакшуки досточно простой и вы с легкостью сможете приготовить это блюдо прямо у себя дома.

Ингредиенты:

  • Лук — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Красный перец для остроты — по вкусу.
  • Помидоры — 3–4 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика.
  • Яйца — 3–4 штуки.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Паприка, кумин, специи — по вкусу.
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Нарежьте лук, болгарский и красный перцы мелкими кубиками. Раздавите чеснок и пропустите его через чеснокодавку.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и разогрейте её. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и перец до мягкости (около 5 минут).
  3. Добавьте чеснок, кумин и паприку. Обжаривайте ещё 1–2 минуты.
  4. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Разомните помидоры ложкой и готовьте на среднем огне до загустения соуса (около 10–15 минут).
  5. Сделайте углубления в томатной смеси и аккуратно разбейте яйца в них. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте до желаемой степени прожарки белков яиц (для жидкого желтка — около 5 минут). Не закрывайте шакшуку крышкой!
  6. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Рекомендуем подавать шакшуку прямо в горячей сковороде — так делают в Израиле. Блюдо хорошо сочетается со свежим хлебом или питой, макая их в желток и овощную смесь.

Приятного аппетита! Попробуйте приготовить шакшуку и насладитесь её неповторимым вкусом!

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