Шакшука: готовим знаменитую яичницу с овощами у себя дома

Шакшука — это блюдо, которое очень известно в Израиле и арабских странах. Эту популярную яичницу с овощами часто подают на завтрак. Рецепт шакшуки досточно простой и вы с легкостью сможете приготовить это блюдо прямо у себя дома.

Ингредиенты:

Лук — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Красный перец для остроты — по вкусу.

Помидоры — 3–4 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика.

Яйца — 3–4 штуки.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Паприка, кумин, специи — по вкусу.

Соль, перец — по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Нарежьте лук, болгарский и красный перцы мелкими кубиками. Раздавите чеснок и пропустите его через чеснокодавку. Поставьте сковороду на средний огонь и разогрейте её. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и перец до мягкости (около 5 минут). Добавьте чеснок, кумин и паприку. Обжаривайте ещё 1–2 минуты. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Разомните помидоры ложкой и готовьте на среднем огне до загустения соуса (около 10–15 минут). Сделайте углубления в томатной смеси и аккуратно разбейте яйца в них. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте до желаемой степени прожарки белков яиц (для жидкого желтка — около 5 минут). Не закрывайте шакшуку крышкой! Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Рекомендуем подавать шакшуку прямо в горячей сковороде — так делают в Израиле. Блюдо хорошо сочетается со свежим хлебом или питой, макая их в желток и овощную смесь.

Приятного аппетита! Попробуйте приготовить шакшуку и насладитесь её неповторимым вкусом!