Шесть секретов как купить дешевые авиабилеты

Эксперты поделились секретами покупки дешёвых авиабилетов. По их словам, чтобы сэкономить, стоит обратить внимание на несколько моментов.
Секреты дешевых авиабилетов:
- Во-первых, искать билеты лучше ночью или за день-два до вылета.
- Покупать авиабилеты нужно в понедельник, вторник или среду.
- Выгодные предложения можно найти с 8–9 вечера и до утра.
- Кроме того, эксперты рекомендуют избегать покупки билетов примерно за полмесяца до даты вылета — в это время самые высокие тарифы. Билеты с большими пересадками могут быть дешевле. Также цены на авиаперелёты низкие не в сезон.
- Если хотите сэкономить, выбирайте лоукостеры — у них цены ниже, чем у крупных авиакомпаний. При поиске билетов будьте осторожны с куки-файлами — сайты авиакомпаний собирают их, поэтому цена может вырасти, если часто заходить на сайт.
- Также можно поискать субсидированные билеты. Они есть у многих компаний. И самое главное — покупайте билет туда и обратно сразу.