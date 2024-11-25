Школьники Нижнего Новгорода снимали на телефон унижения и издевательства над своей сверстницей: видео

Фото: huffingtonpost.co.uk

В воскресенье, 24 ноября 2024 года, стало известно, что в Нижнем Новгороде разразился скандал: группа школьников издевалась над своей одноклассницей, снимая все на телефон для последующей публикации в социальных сетях. Смотрите видео по ссылке.

Подростки плевали на девочку, наносили ей удары и даже пытались раздеть. По имеющимся данным, данная травля продолжается уже на протяжении нескольких лет.

Ранее мы писали про шокирующий случай на хоррор-квесте в Саратове: подростки стали жертвами насилия, фото и видео.