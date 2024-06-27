Школьницу жестоко побила молодая орловчанка: издевательства снимали на видео

В июне 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором 24-летняя жительница в Орловской области жестоко избивают школьницу. Ролик выложили в одном из популярных тг-каналов «КД 18+», им тут же заинтересовались правоохранители. Личность нападавшей установлена, полиция проводит проверку.

По предварительным данным, более взрослая жительница Орла подозревала школьницу в романтических отношениях с ее бывшим партнером. Именно поэтому она избила несовершеннолетнюю, после чего облила зеленкой с ног до головы. Накануне происшествия школьницу запугивали , съемку издевательств над ребенком осуществила еще одна из участниц нападения. Местные жители рассказали, что ранее в Орле были и другие жертвы данных агрессоров.