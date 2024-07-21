Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Школьные автобусы заедут в Орловскую область: 14 автомобилей будет выделено до конца года

Светлана Соколова
21 июля 2024
Фото: klike.net

В субботу, 20 июля 2024 года, стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Орловской области 14 школьных автобусов до конца года. Большинство из них будут направлены в сельскую местность. Всего правительство выделит на закупку автобусов для регионов 10 млрд рублей.

В сообщении кабмина отмечается, что автобусы распределяются на основании заявок от регионов, которые были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащённости такими видами транспорта.

Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек