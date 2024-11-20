Шокирующий случай на хоррор-квесте в Саратове: подростки стали жертвами насилия, фото и видео

Фото: yugnash.ru

Сегодня, 20 ноября 2024 года, стало известно, что в Саратове на хоррор-квесте произошел случай, который шокировал местных жителей. Актеры мероприятия, предназначенного для участников от 16 лет, нарушили обещание о «сокращенном тактильном контакте». Аня и ее друзья, пришедшие на игру, не ожидали столкнуться с жестокими действиями, включая использование ремней и физическое насилие. Смотрите видео: ссылка 1, ссылка 2.

Парни в масках, изображающих зверей, не только трогали девочек, но и били их руками и головой об стену, пишет ЧП Live.

После завершения квеста Аня была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее множественные гематомы, ушибы тазобедренных суставов, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию и подала заявление в Следственный комитет.

Фото: ЧП Live

Ранее мы писали, что «Возможно, придется ампутировать ногу»: эти слова услышала женщина, после того как сделала татуировку на отдыхе в Турции, фото.