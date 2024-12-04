Шокирующий случай в Хабаровском крае: сын до смерти избил мать, которая умирала у него на глазах, а затем заявил о самообороне

Суд вынес окончательное решение по делу о трагической гибели женщины в селе Сосновка, установив, что её жизнь унесла рука кровного сына, который, поддавшись гневу, напал и оставил мать умирать в одиночестве. Однако у родственника имелась своя версия событий, сообщил hab.kp.ru.

Трагедия разв unfolded в январе 2024 года, когда мать и её 38-летний сын В. решили отпраздновать время за праздничным столом. С каждым стаканом крепкого напитка накал их беседы возрастал, что, по версии правоохранительных органов, привело к катастрофическим последствиям: женщина, отняв у сына бутылку спиртного, послужила триггером для его безумия.

Пьяный В. в гневе напал на мать, нанеся ей как минимум два brutal удара по голове, что вызвало тяжелую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Осознав надвигающуюся беду, В. проявил неожиданную дерзость — просто ушел, отправившись в магазин вызвать скорую. Позже его задержали, и уголовное дело было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.

Следствие допрашивало свидетелей и проводило судебные экспертизы, подтвердившие его вину. Суд, учитывая личность подсудимого и степень опасности содеянного, назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.