Штраф 100 тысяч рублей получила жительница Хотынецкого района за использование маткапитала

Сегодня, 1 августа 2024 года, стало известно, что в Хотынецком районе женщина была признана виновной в попытке мошенничества с материнским капиталом. Об этом сообщили в районном суде.

В декабре 2023 года женщина получила право на материнский капитал в размере 775,6 тыс. рублей. Она заключила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по той же цене. Затем она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий. Однако сотрудники Социального фонда установили, что приобретаемое жильё непригодно для проживания. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Женщине было отказано в распоряжении средствами материнского капитала. В ходе судебного заседания она признала свою вину. Суд признал её виновной по статье «мошенничество при получении выплат» (ч.3 ст. 30 ч.3, ст. 159.2 УК РФ). Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, который она должна выплатить в течение одного года и четырёх месяцев частями по 6,25 тыс. рублей в месяц.