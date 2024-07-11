Штраф 5000 рублей заплатил руководитель фонда капитального ремонта Орловской области за нарушения в работе

В среду, 10 июля 2024 года, стало известно, что подразделение надзорного органа Железнодорожного района выявило нарушения в работе фонда капитального ремонта Орловской области. Против его руководителя было возбуждено административное производство, в результате которого он был оштрафован на 5 тысяч рублей.
Выяснилось, что фонд не спешил обрабатывать запросы граждан и задерживал отправку ответов, тем самым пренебрегая сроками, предусмотренными законом.
Отмечается, что должность главы регионального фонда занимает Владимир Слизовский, который ранее упоминал, что здание на Московской улице, 28, известное как «сталинка со шпилем», будет ждать капитального ремонта еще двадцать лет.
То ли его так «хорошо» ремонтировали, то ли так «хорошо» его содержали и содержат до сих пор, что он сейчас в таком состоянии. Ремонт требуется, но ввиду того, что дом только в 2010 году был отремонтирован, он попадает в краткосрочный период только на 2042-2044 годы, не раньше. Пока его должна содержать управляющая компания,– объяснял Слизовский.