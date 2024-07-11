Штраф 5000 рублей заплатил руководитель фонда капитального ремонта Орловской области за нарушения в работе

Фото: ИА «Орелград» Владимир Слизовский (справа)

В среду, 10 июля 2024 года, стало известно, что подразделение надзорного органа Железнодорожного района выявило нарушения в работе фонда капитального ремонта Орловской области. Против его руководителя было возбуждено административное производство, в результате которого он был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что фонд не спешил обрабатывать запросы граждан и задерживал отправку ответов, тем самым пренебрегая сроками, предусмотренными законом.

Отмечается, что должность главы регионального фонда занимает Владимир Слизовский, который ранее упоминал, что здание на Московской улице, 28, известное как «сталинка со шпилем», будет ждать капитального ремонта еще двадцать лет.