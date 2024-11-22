Сильный ветер оставил 16 районов Орловской области без света

Фото: rostov.aif.ru

В результате мощного ветра, бушующего в регионе на протяжении последних суток, жители 16 муниципальных образований Орловской области остались без электроэнергии. Серьёзные перебои с подачей электричества начались 21 ноября 2024 года во второй половине дня. Энергетики в настоящее время проводят аварийно-спасательные работы на повреждённых участках.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области сообщила о ситуации с отключениями. Спасатели также несколько раз выезжали на вызовы, связанные с падением деревьев на дороги из-за сильных порывов ветра, пишет орелtimes.

По данным телеграм-канала «Телеграммы иZ Орла», на утро остаются отключёнными 15 муниципалитетов, что затрагивает 292 населённых пункта, 3205 жилых домов и один социально значимый объект.

Ранее мы писали, что шокирующий случай на хоррор-квесте в Саратове: подростки стали жертвами насилия, фото и видео.