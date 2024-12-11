Синоптики предупреждают жителей Орловской области о надвигающихся морозах и сильном ветре: когда

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Синоптики прогнозируют в Орловской области существенное похолодание в ближайшие два дня. Температура опустится до −12 градусов, а всё из-за холодного воздуха с севера. К морозам добавится ещё и сильный ветер.

Руководитель Орловского гидрометцентра Валерий Селихов рассказал, что с 21 часа 11 декабря до 21 часа 22 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, а ветер подует с севера со скоростью 7–12 м/с. В течение всего дня будет морозно — от −1 до −6 градусов.

В пятницу, 13 декабря, в Орловской области пройдёт небольшой снег. Ветер будет северо-западным, 8–13 м/с, днём местами порывы 15–18 м/с. Ночью и днём температура воздуха составит −5…−10 градусов, пишет орелtimes.

К субботе, 14 декабря, осадки прекратятся. Ветер ночью ожидается северо-западный, днём — юго-западный, 7–12 м/с. Ночная температура опустится до −12, дневная — до −8 градусов мороза.

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