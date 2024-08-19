Сирота из Колпнянского района получил собственное жильё: квартира оборудована всем необходимым для комфортного проживания

Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

В пятницу, 16 августа 2024 года, в администрации Колпнянского района состоялось радостное событие — вручение ключей от новой квартиры сироте Болтенкову Анатолию. Однокомнатная квартира, расположенная в многоквартирном доме, оборудована всем необходимым для комфортного проживания.

В ней уже есть сантехническое оборудование, газовая плита и приборы учёта электроснабжения, воды и газа. Также в квартире установлено индивидуальное отопление. Жильё было приобретено за счёт средств областного бюджета.

Представители власти поздравили Анатолия с новосельем и пожелали ему счастья в новом доме. Региональный департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения сообщил о том, что средства на приобретение жилья были выделены из областного бюджета.

Ранее мы сообщали, что по новым мерам социальной поддержки детям-сиротам в Орле компенсируют аренду жилья.