Сироты смогут получить жильё быстрее: очередь планируют ликвидировать к 2030 году

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил финансовые параметры регионального проекта «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». Этот проект является неотъемлемой частью региональной программы поэтапной ликвидации долгов по обеспечению жильем детей-сирот и приравненных к ним категорий граждан.

Речь идет о тех, кто уже достиг 23 лет, но так и не получил положенное по закону жилье в Орловской области. Программа рассчитана до 2030 года, к которому планируется полностью устранить жилищную очередь из детей-сирот. Общий объем финансирования составляет 5,63 миллиарда рублей, из которых в 2025 году будет выделено 586,25 миллиона рублей, а в 2026 — 616,77 миллиона рублей, с последующим ежегодным увеличением до 647,31 миллиона рублей.

Основные средства поступят из областного бюджета — 5,318 миллиарда рублей, в том числе 557,82 миллиона рублей в 2025 году. Федеральный бюджет выделит 312,599 миллиона рублей, в том числе 28,426 миллиона рублей в 2025 году. Цель программы — ликвидация задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот с начала 2020 года, что включает в себя дополнительные меры поддержки, такие как единовременная денежная выплата на приобретение жилья. В 2025 году 642 сироты должны будут получить жилье или сертификаты, сообщает «Орелград».