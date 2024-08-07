Скандал в Орловской области: ФАП в деревне Мураевка за 8,7 миллионов рублей пришёл в негодность

Фото: СУ СКР по Орловской области

В Орловской области разгорелся скандал вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Мураевка Сосковского района. Подрядчик, компания ООО «Зодчий», завершил работы ещё в 2018 году, однако уже в 2023-м здание пришло в негодность и было признано непригодным для использования. Об этом сообщил Орелград.ru 7 августа 2024 года.

Причиной такого состояния стало использование материалов, не соответствующих проектной документации. Несмотря на это, работы были приняты и оплачены, а компания получила около 8,7 миллиона рублей. Эти средства были использованы по усмотрению руководства фирмы.

Дело было передано в Урицкий районный суд Орловской области. Основанием для возбуждения дела стали материалы оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ Орловской области.

Генеральный директор компании обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, хотя первоначально ему вменялась статья «оказание небезопасных услуг».