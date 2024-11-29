«Сколько можно слышать обещания, пора и спрос учинить»: Вдовин требует ответственности за проблемы с вывозом мусора

Фото: dzen.ru

Первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин на сессии 28 ноября 2024 года выразил недовольство текущей ситуацией с вывозом мусора, акцентировав внимание на его нерегулярности и необходимость кадровых решений.

-Мы лекцию о теоретических основах вывоза мусора в отдельно взятом регионе уже более двух лет слушаем. Но давайте инициировать принятие кадровых решений. Вопрос вывоза мусора не решается, — отметил депутат.

Спикер облсовета Леонид Музалевский поддержал коллегу, подчеркнув, что жители платят за регулярный вывоз отходов, однако фактически этого не происходит, пишет newsorel.ru.

-Жители платят за ежедневный вывоз мусора. Он не вывозится. Жителям перерасчет кто-нибудь сделал? Они специально не вывозят? Зачем им зарплату водителю платить и ГСМ тратить. Неделечку постоял — потом поехал и вывез. И у всех прибыль великая. Порядок когда будут наводить?, — обратился Музалевский к выступавшему на сессии руководителю департамента ЖКХ Сергею Латынину. — обратился Музалевский к выступавшему на сессии руководителю департамента ЖКХ Сергею Латынину.

Латынин предоставил депутатам информацию о принимаемых мерах в этой сфере, но она не вызвала доверия у народных избранников.

Руслан Перелыгин вновь поддержал инициативу Вдовина и предложил облсовету рассмотреть возможность увольнения начальника департамента ЖКХ Сергея Латынина. Однако регламентная группа облсовета, изучив это предложение, пришла к выводу, что у них нет полномочий для таких действий.

Тем не менее, 29 ноября, на следующий день после сессии, Михаил Вдовин вновь озвучил свою позицию, поделившись ею с подписчиками в своих социальных сетях.

-Как отметили коллеги-депутаты, почему-то такой проблемы в соседних регионах нет, значит, мусорная реформа не причем. Так в чем же дело? По моему мнению — дело в неспособности должностных лиц организовать этот процесс. Поэтому я предложил депутатам поставить вопрос об их персональной ответственности, сколько можно слышать обещания, пора и спрос учинить, — считает Вдовин.

Ранее мы писали про уникальное интервью с Жириновским стало сенсацией спустя 18 лет молчания: видео.