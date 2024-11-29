«Сколько можно слышать обещания, пора и спрос учинить»: Вдовин требует ответственности за проблемы с вывозом мусора

Первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин на сессии 28 ноября 2024 года выразил недовольство текущей ситуацией с вывозом мусора, акцентировав внимание на его нерегулярности и необходимость кадровых решений.
-Мы лекцию о теоретических основах вывоза мусора в отдельно взятом регионе уже более двух лет слушаем. Но давайте инициировать принятие кадровых решений. Вопрос вывоза мусора не решается,— отметил депутат.
Спикер облсовета Леонид Музалевский поддержал коллегу, подчеркнув, что жители платят за регулярный вывоз отходов, однако фактически этого не происходит, пишет newsorel.ru.
-Жители платят за ежедневный вывоз мусора. Он не вывозится. Жителям перерасчет кто-нибудь сделал? Они специально не вывозят? Зачем им зарплату водителю платить и ГСМ тратить. Неделечку постоял — потом поехал и вывез. И у всех прибыль великая. Порядок когда будут наводить?, — обратился Музалевский к выступавшему на сессии руководителю департамента ЖКХ Сергею Латынину.— обратился Музалевский к выступавшему на сессии руководителю департамента ЖКХ Сергею Латынину.
Латынин предоставил депутатам информацию о принимаемых мерах в этой сфере, но она не вызвала доверия у народных избранников.
Руслан Перелыгин вновь поддержал инициативу Вдовина и предложил облсовету рассмотреть возможность увольнения начальника департамента ЖКХ Сергея Латынина. Однако регламентная группа облсовета, изучив это предложение, пришла к выводу, что у них нет полномочий для таких действий.
Тем не менее, 29 ноября, на следующий день после сессии, Михаил Вдовин вновь озвучил свою позицию, поделившись ею с подписчиками в своих социальных сетях.
-Как отметили коллеги-депутаты, почему-то такой проблемы в соседних регионах нет, значит, мусорная реформа не причем. Так в чем же дело? По моему мнению — дело в неспособности должностных лиц организовать этот процесс. Поэтому я предложил депутатам поставить вопрос об их персональной ответственности, сколько можно слышать обещания, пора и спрос учинить,— считает Вдовин.
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