Скоро ожидается магнитная буря: когда ждать

По сообщению учёных, в среду, 24 июля 2024 года, Землю ожидает магнитная буря. Она продлится 12 часов и достигнет уровня G2. С 6:00 до 18:00 ожидается геомагнитный шторм, который достигнет уровня G2 с 9:00 до полудня. В остальное время класс магнитосферного возмущения не превысит уровень G1.

После бури космическая обстановка будет спокойной до 14 августа 2024 года. Дальнейших прогнозов учёные пока не дают. Во время повышенной геомагнитной активности растёт показатель смертности от инфарктов и инсультов. Метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы, могут почувствовать головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.