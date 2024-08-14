Скумбрия, запечённая с овощами

Скумбрия — это одна из лучших рыб, которые можно найти в магазинах. У неё нет чешуи и мелких костей, а её округлая форма делает её удобной для разделки и употребления. Мясо скумбрии плотное и жирное, с ярким вкусом.

Идеальное время для покупки скумбрии — конец лета и начало осени. Для этого рецепта лучше выбирать молодые кабачки с нежной кожицей и сладкие сорта лука (хотя обычный золотистый репчатый тоже подойдёт). Помидоры лучше брать мелкие, например черри, чтобы их можно было положить целиком.

Время приготовления: 1 час.

Активное время приготовления: 20 минут.

Количество порций: 2.

Ингредиенты:

Скумбрия: 1 штука.

Соль: по вкусу.

Молотый чёрный перец: по вкусу.

Репчатый лук: 1 штука.

Небольшой кабачок: 1 штука.

Болгарский перец: 1 штука.

Растительное масло: по вкусу.

Мелкие помидоры: 300 г.

Чеснок: 2 зубчика.

Зелень: 1 небольшой пучок.

Лимон: 2–3 ломтика.

Приготовление: