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Скумбрия, запечённая с овощами

Лилия Липчанская
14 августа 2024
Фото: telemar.md

Скумбрия — это одна из лучших рыб, которые можно найти в магазинах. У неё нет чешуи и мелких костей, а её округлая форма делает её удобной для разделки и употребления. Мясо скумбрии плотное и жирное, с ярким вкусом.

Идеальное время для покупки скумбрии — конец лета и начало осени. Для этого рецепта лучше выбирать молодые кабачки с нежной кожицей и сладкие сорта лука (хотя обычный золотистый репчатый тоже подойдёт). Помидоры лучше брать мелкие, например черри, чтобы их можно было положить целиком.

Время приготовления: 1 час.
Активное время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 2.

Ингредиенты:

  • Скумбрия: 1 штука.
  • Соль: по вкусу.
  • Молотый чёрный перец: по вкусу.
  • Репчатый лук: 1 штука.
  • Небольшой кабачок: 1 штука.
  • Болгарский перец: 1 штука.
  • Растительное масло: по вкусу.
  • Мелкие помидоры: 300 г.
  • Чеснок: 2 зубчика.
  • Зелень: 1 небольшой пучок.
  • Лимон: 2–3 ломтика.

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Разделайте рыбу: отрежьте голову, выпотрошите, удалите чёрную плёнку внутри брюшка и отрежьте плавники. Натрите снаружи и внутри солью и перцем и пока отложите.
  3. Лук крупно нарежьте.
  4. Кабачок порубите кубиками средней величины.
  5. Мякоть перца нарежьте полосками.
  6. Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде или воке. Быстро обжарьте овощи до полуготовности так, чтобы они уже подрумянились и стали немного мягче, но ещё не успели пустить сок. Первым забрасывайте лук, потом — перец и кабачок, а под самый конец жарки — целые помидоры вместе с измельчённым чесноком. Напоследок всё посолите, поперчите, аккуратно перемешайте и выложите в форму для запекания.
  7. У зелени отрежьте жёсткие стебли и вместе с присоленными ломтиками лимона поместите их в брюшко рыбе. Уложите её поверх овощей, смажьте маслом и отправьте форму в духовку, разогретую до 180–190 градусов.
  8. Запекайте скумбрию с овощами около 20 минут до готовности рыбы. Дайте блюду слегка остыть и подавайте к столу прямо в форме, посыпав мелко нарубленной зеленью.
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