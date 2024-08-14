Скумбрия, запечённая с овощами

Скумбрия — это одна из лучших рыб, которые можно найти в магазинах. У неё нет чешуи и мелких костей, а её округлая форма делает её удобной для разделки и употребления. Мясо скумбрии плотное и жирное, с ярким вкусом.
Идеальное время для покупки скумбрии — конец лета и начало осени. Для этого рецепта лучше выбирать молодые кабачки с нежной кожицей и сладкие сорта лука (хотя обычный золотистый репчатый тоже подойдёт). Помидоры лучше брать мелкие, например черри, чтобы их можно было положить целиком.
Время приготовления: 1 час.
Активное время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 2.
Ингредиенты:
- Скумбрия: 1 штука.
- Соль: по вкусу.
- Молотый чёрный перец: по вкусу.
- Репчатый лук: 1 штука.
- Небольшой кабачок: 1 штука.
- Болгарский перец: 1 штука.
- Растительное масло: по вкусу.
- Мелкие помидоры: 300 г.
- Чеснок: 2 зубчика.
- Зелень: 1 небольшой пучок.
- Лимон: 2–3 ломтика.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты.
- Разделайте рыбу: отрежьте голову, выпотрошите, удалите чёрную плёнку внутри брюшка и отрежьте плавники. Натрите снаружи и внутри солью и перцем и пока отложите.
- Лук крупно нарежьте.
- Кабачок порубите кубиками средней величины.
- Мякоть перца нарежьте полосками.
- Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде или воке. Быстро обжарьте овощи до полуготовности так, чтобы они уже подрумянились и стали немного мягче, но ещё не успели пустить сок. Первым забрасывайте лук, потом — перец и кабачок, а под самый конец жарки — целые помидоры вместе с измельчённым чесноком. Напоследок всё посолите, поперчите, аккуратно перемешайте и выложите в форму для запекания.
- У зелени отрежьте жёсткие стебли и вместе с присоленными ломтиками лимона поместите их в брюшко рыбе. Уложите её поверх овощей, смажьте маслом и отправьте форму в духовку, разогретую до 180–190 градусов.
- Запекайте скумбрию с овощами около 20 минут до готовности рыбы. Дайте блюду слегка остыть и подавайте к столу прямо в форме, посыпав мелко нарубленной зеленью.