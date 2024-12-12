Следствие обвиняет Лежнёва в хищении 184 миллионов рублей

Предполагаемый ущерб, причиненный действиями советника губернатора Сергея Лежнева, возрос с 76 до 184 миллионов рублей, согласно апелляционному постановлению областного суда.

Советнику Андрея Клычкова вменяют шесть эпизодов хищения бюджетных средств. В их числе значатся злоупотребления, совершенные во время ремонта орловских мостов, а также неправомерные траты при закупках медицинского оборудования для лечебных учреждений Орла.

Следует напомнить, что в настоящее время Сергей Лежнев находится под стражей в орловском СИЗО. Несмотря на его желание отправиться на специальную военную операцию, обвинение выступает против этого сценария, поскольку одно из вменяемых ему преступлений связано с созданием преступного сообщества, сообщают «Орловские новости».