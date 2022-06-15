15 июня 2022



Сломанную плитку на площади Маршала Жукова заменят до конца месяца

Гарантийные обязательства ООО «ТехСпецКомплект» по содержанию площади Маршала Жукова планируется исполнить до конца июня. Об этом на заседании профильного комитета горсовета рассказал начальник УКХ Юрий Писарев. В конце прошлого года ООО «ТехСпецКомплект» завершил благоустройство площади Маршала Жукова. Подрядчик оснастил общественное пространство современной системой водоотведения дождевых и талых вод, системой видеонаблюдения и наружного освещения, скамейками и урнами; сама площадь полностью выложена тротуарной плиткой. Именно к последней у заказчика появились вопросы.
Так, эксперты выяснили, что порядка 100 кв.м покрытия, а также участок бортового камня подлежат замене в рамках пятилетних гарантийных обязательств. Их подрядчик выполнит до 30 июня — сразу после поставки необходимых материалов, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 15 Июн 2022 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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