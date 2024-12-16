Смертельное ДТП под Орлом: погиб 77-летний водитель «Нивы»

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Трагедия на дороге произошла сегодня днём, 16 декабря 2024 года, на 418-м километре федеральной трассы М-2 в районе населённого пункта Закромский Хутор Кромского района. Здесь произошло столкновение двух автомобилей: «Лада-Ларгус» и ВАЗ-21214 «Нива».

По предварительной версии Госавтоинспекции, именно водитель «Нивы», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «Ладу-Ларгус», которая имела преимущество в движении.

В результате ДТП погиб 77-летний водитель «Нивы». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ранее мы писали, что в Железнодорожном районе Орла водитель «Форда» наехал на пешехода: 48-летняя женщина госпитализирована.