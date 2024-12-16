Смертельный вес: в Ростове-на-Дону во время выступления скончался известный пауэрлифтер Сергей Стародубский

Фото: life.ru

Сегодня, 16 декабря 2024 года, стало известно, что в Ростове-на-Дону произошло трагическое событие — прямо во время своего выступления умер многократный чемпион Европы и Мира, известный пауэрлифтер Сергей Стародубский. Мужчине стало плохо после того, как он присел с весом 320 кг.

Сергей, 47-летний атлет, был настоящей звездой в мире силовых упражнений. Он не только сам достигал выдающихся результатов, но и передавал свой опыт другим спортсменам, пишет ЧП Live.

Трагедия случилась внезапно. Во время разминки с тяжёлыми весами тяжелоатлет потерял сознание. Прибывшие на место медики около часа пытались спасти Сергея, но их усилия оказались напрасными.

Несколько лет назад мужчина перенёс серьёзную операцию на сердце — шунтирование. Однако уже через несколько месяцев он вновь вернулся к поднятию тяжестей.

Ранее мы писали, что здоровье Бориса Щербакова резко ухудшилось, его перевели в реанимацию: что случилось?