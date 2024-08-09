Смертность в Орловской области значительно превысила рождаемость: тревожные данные Орёлстата

Орёлстат представил доклад о социально-экономическом положении региона, в котором отмечается, что демографическая ситуация в Орловской области продолжает ухудшаться. В областном центре с начала года число умерших превысило число родившихся более чем в два раза. За пять месяцев 2024 года в целом по региону умерло в 1,4 раза больше человек, чем родилось. Естественная убыль населения составила 2976 человек. Для сравнения, годом ранее она составляла 2868 человек.

Особенно тревожной является статистика младенческой смертности, которая увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим годом. Так, в прошлом году в Орловской области умерли восемь детей, не проживших и 12 месяцев. В этом году таких случаев уже 16. Общий уровень смертности составляет 16,9 на каждую тысячу жителей региона, а рождаемости — 6,5 на тысячу орловцев. Уровень младенческой смертности — 8,4 случая смерти на каждую тысячу детей, родившихся живыми.

По оценке Орёлстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, из которых городское население — 460,8 тысячи человек (67%), сельское — 231,7 тысячи человек (33%).

Также стоит отметить, что в январе-мае 2024 года на каждую тысячу заключённых браков приходилось 1258 разводов (в 2023 году — 1251).