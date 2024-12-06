Снежный циклон принесёт в Орловскую область новые снегопады

В ближайшие дни Орловская область столкнется с изменениями в погодной симфонии. Орловцы уже могут заметить легкие осадки, напоминающие мелкий снегопад, словно капли дождя, танцующие на холодном воздухе. Вечером 5 ноября, снег обещает усилиться и обернуться воно обильным бременем.

«Орловская область расположена на юго-западной границе антициклона, чье сердце бьется над Вологодской областью. Со временем этот центр переместится в сторону Татарстана, а наш регион окажется в фронтальной зоне. Это приведет к снегопадам, интенсивность которых может местами достигать умеренного уровня. Температура будет колебаться среди слабых отрицательных значений, но вскоре под влиянием теплого воздуха с запада она поднимется до +3 градусов», – сообщает руководитель Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

С 21 часа 5 декабря до 21 часа 6 декабря область накроет облачная пелена, и снег будет идти всюду. Ветер ночью будет юго-восточный – 5-10 м/с, а днем усилившись до 8-13 м/с, принёсёт с собой морозные дни. Вероятность осадков сохранится и в субботу, 7 декабря, с небольшими, местами умеренными снегопадами. Ночью стужа опустит термометры до -6 градусов, а днем температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Воскресенье же озарит небо безоблачным покровом, сообщает «Время Орла».