СНТ получило счёт от «Зелёной рощи» на 527 тысяч

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

В августе 2024 года в садоводческом некоммерческом товариществе «Здоровье» (Советский район Орла) возникла проблема с оплатой услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Депутат областного совета Руслан Перелыгин рассказал, что региональный оператор «Зелёная роща» выставил СНТ счёт на сумму 527 тысяч рублей.

По словам депутата, долг накопился за пять лет и включает в себя не только оплату соответствующих услуг, но и неустойку. При этом в товариществе отсутствуют мусорные контейнеры. Кроме того, Перелыгин утверждает, что счета на оплату услуг региональный оператор жильцам СНТ не присылал.

Депутат обратился в прокуратуру Орловской области с просьбой провести проверку. Представители компании «Зелёная Роща» пояснили, что требование является обоснованным. По их мнению, все орловские юридические лица, которые образуют ТКО, обязаны были не только заключить контракты с региональным оператором с 2019 года, но и самостоятельно оборудовать площадки для накопления мусора. Основанием является федеральный закон «Об отходах производства и потребления», сообщает «Орелград».

В «Зелёной роще» считают, что юрлица, не выполнившие эти условия, просто сбрасывают свои отходы на посторонние площадки. В итоге региональный оператор всё равно несёт соответствующие расходы, а значит, имеет право требовать оплаты своих услуг.