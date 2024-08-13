Собака или кошка: какой питомец лучше подходит для людей старше 60 лет

Учёные из Шанхайского университета провели исследование, чтобы определить, какой домашний питомец больше подходит людям старше 60 лет. Результаты исследования могут помочь сделать выбор между кошкой и собакой в пользу того животного, которое принесёт больше пользы здоровью и эмоциональному состоянию пожилых людей.

Специалисты рекомендуют выбрать собаку, поскольку человек — социальное существо, а собаководы — самые общительные люди. Учёные отмечают, что одиночество может существенно повысить риск смерти у пожилых людей, поэтому важно иметь рядом живое существо, с которым можно взаимодействовать.

Также владельцы собак реже страдают от депрессии и ментальных проблем. В то же время у владельцев кошек таких изменений не наблюдается.

Собака требует постоянного выгула, что является дополнительной физической нагрузкой для человека. Кроме того, эти животные оказывают своим хозяевам психологическую поддержку.

Таким образом, результаты исследований показывают, что собака может быть более подходящим питомцем для пожилых людей, чем кошка. Однако выбор питомца должен основываться на индивидуальных предпочтениях и возможностях каждого человека.