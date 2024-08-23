Собаки и их хозяева: почему питомцы страдают от депрессии вместе с человеком

Собаки — чувствительные существа, которые способны улавливать настроение своего хозяина. Они не только разделяют радость, но и могут «заражаться» стрессом, реагируя на запах эмоций человека. Исследования показывают, что собаки также подвержены депрессии.

Когда питомец чувствует стресс своего владельца, он может начать беспокоиться и тревожиться. Это эмоциональное состояние может привести к депрессии у животного.

Согласно исследованию, когда собака ощущает запах стресса, она начинает сомневаться в своих способностях. Она думает, что не может угодить своему хозяину. Как сообщает журнал Scientific Reports, пессимизм у пса говорит о его депрессии и попытках избежать разочарования.

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