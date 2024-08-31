Собаки понимают слова: ученые доказали удивительную способность животных

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Учёные из университетов США, Испании и Австрии провели исследование, которое показало, что собаки способны понимать слова без подсказок в виде жестов или демонстрации предметов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Plos One.

В ходе эксперимента учёные использовали специальный тренажёр, состоящий из кнопок, на которые записывались голосовые команды. Они записали на кнопки такие слова, как «выходи», «играть», «еда» и другие. Затем они сравнили реакцию собак, когда команда произносилась владельцем животного и когда звучал соответствующий посыл из звуковой панели.

Исследование включало два этапа. На первом этапе учёные посетили 30 домов, где живут собаки, чтобы проверить их реакцию на кнопки звуковой панели. Во втором эксперименте 29 владельцев собак проводили испытания самостоятельно дома под удалённым руководством учёных. При этом хозяевам нельзя было подсказывать действия питомцам никоим образом.

Результаты экспериментов показали, что собаки могут обрабатывать именно звуковой сигнал и реагировать на него. Независимо от того, слышали ли собаки живую речь или звучание в записи, результаты были одинаковыми. Это говорит о том, что собаки обладают способностью понимать и обрабатывать звуковые сигналы, что делает их ещё более умными и удивительными существами.

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