Собчак заступилась за девочку-квадробера, которую унизила певица Mia Boyka

Ксения Собчак поддержала девочку, которую на своём концерте 30 августа 2024 года унизила певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), сообщили NEWS.ru.

Орловская среда ранее писала, что во время праздничного концерта в Надыме к певице MIA BOYKA вывели маленькую девочку Марьяну, которая была в кошачьей маске из-за чего Бойко спросила у неё: «Ты квадробер, не дай бог? Ты красивая девочка, зачем тебе быть кошкой?».

После шутки MIA BOYKA о квадробинге для восьмилетней девочки решено было нанять психолога, чтобы защитить ребёнка от буллинга со стороны одноклассников и друзей.

Ксения Собчак решила поддержать девочку. Она опубликовала видеообращение, в котором представилась как «кошечка и квадробер Ксения Собчак». Телеведущая призвала Марию Бойко не приставать к детям, которые ещё только познают мир, а также раскритиковала новый образ исполнительницы.

-Теперь ты такая, как все. А выделиться на фоне действительно хитовых артисток сильным голосом с твоим слабым попсовым закосом под мельницу будет трудновато. Дорогие дети, к вам тоже обращение, можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, рэперами, кем угодно! Главное, не нарушайте законов РФ, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор. Мяу!, — заявила Собчак.

Квадробика — это популярное увлечение среди подростков. Дети надевают маски и хвосты и повторяют повадки животных, чтобы стать похожими на кошек, собак, лис или волков. Это занятие называется «квадроберство».

Ранее мы писали, что известная певица MIA BOYKA оказалась в центре скандала: мать девочки-квадробера из Надыма обвинила певицу в публичном оскорблении её дочери.