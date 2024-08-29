Сочные котлеты с кабачками и расплавленным сыром

Кабачки придадут котлетам сочность, а расплавленный сыр сделает вкус более интересным.
Время приготовления: 1 час 20 минут.
Активное время приготовления: 25 минут.
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- Кабачки — 350–400 г;
- Моцарелла или чеддер — 200 г;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Куриные яйца — 2 шт.;
- Фарш из говядины — 1 кг;
- Соль — ⅔ ч. ложки;
- Перец чёрный молотый — по вкусу;
- Пшеничная мука — 70–80 г;
- Растительное масло — 3 ст. ложки.
Приготовление:
- Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной тёрке. Сыр также натрите на тёрке, а лук мелко нарежьте ножом. Яйца слегка взбейте.
- Добавьте подготовленные ингредиенты к фаршу и тщательно перемешайте. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
- Посолите и поперчите фарш, ещё раз перемешайте и сформируйте округлые плоские котлеты. Обваляйте заготовки в муке, стряхните излишки.
- Немного фарша скатайте в шарик, подрумяньте и попробуйте на соль и перец.
- В сковороде разогрейте масло на умеренном огне. Обжаривайте котлеты до румяности с обеих сторон.