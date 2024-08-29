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Сочные котлеты с кабачками и расплавленным сыром

Лилия Липчанская
29 августа 2024
Фото: swoopmagazine.com

Кабачки придадут котлетам сочность, а расплавленный сыр сделает вкус более интересным.

Время приготовления: 1 час 20 минут.
Активное время приготовления: 25 минут.
Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 350–400 г;
  • Моцарелла или чеддер — 200 г;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Куриные яйца — 2 шт.;
  • Фарш из говядины — 1 кг;
  • Соль — ⅔ ч. ложки;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу;
  • Пшеничная мука — 70–80 г;
  • Растительное масло — 3 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной тёрке. Сыр также натрите на тёрке, а лук мелко нарежьте ножом. Яйца слегка взбейте.
  2. Добавьте подготовленные ингредиенты к фаршу и тщательно перемешайте. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
  3. Посолите и поперчите фарш, ещё раз перемешайте и сформируйте округлые плоские котлеты. Обваляйте заготовки в муке, стряхните излишки.
  4. Немного фарша скатайте в шарик, подрумяньте и попробуйте на соль и перец.
  5. В сковороде разогрейте масло на умеренном огне. Обжаривайте котлеты до румяности с обеих сторон.
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