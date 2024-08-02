Солистка A’Studio Кети Топурия стала мамой в третий раз

Известная певица Кети Топурия поделилась радостной новостью: она стала мамой в третий раз. Малышка по имени Николь появилась на свет вчера, 31 июля. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

Кети опубликовала трогательное фото с красненькими ножками новорождённой и подписала его лаконично: «31/07/24, Николь». В комментариях певицу поздравили многие друзья и коллеги, среди которых были Сергей Лазарев, Севиль Велиева и Сосо Павлиашвили.

Николь — второй общий ребёнок Кети и её супруга, бизнесмена Льва Деньгова. Пара уже воспитывает трёхлетнего сына Адама и девятилетнюю дочь Оливию от первого брака певицы.

Слухи о том, что Топурия ждёт третьего ребёнка, появились ещё в феврале. Сообщалось, что артистка не планирует бросать концертную деятельность, поэтому, вероятно, скоро вернётся на сцену.