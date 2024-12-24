Солнце переходит в «боевой режим»: в 2025 году ожидаются жуткие магнитные бури

Солнце приближается к пику своей активности, что происходит каждые 11 лет, и в 2025 году ожидаются рекордные магнитные бури.

Исследователи предупреждают о наступлении «боевой зоны» — малоизученного и потенциально опасного периода солнечной активности, а также о возможности супервспышки.

В 2024 году уже наблюдались мощные вспышки и магнитные бури, особенно в мае и октябре, что стало неожиданностью для многих ученых. Прогнозы на 2025 год указывают на более высокую активность, что подтверждается множеством факторов.

Солнечная активность, включая образование пятен и активных центров, имеет циклический характер. Заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин отметил, что события 2024 года были нормальными для подготовки к пику солнечной активности в 2025 году. Он подчеркнул, что магнитные бури могут иметь серьезные последствия для технологий и инфраструктуры, включая космические аппараты, газопроводы и электромагистрали.

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные солнечными выбросами. Хотя магнитное поле Земли защищает нас от большинства солнечной плазмы, сильные потоки могут нарушить его, вызывая магнитные бури. Интенсивность этих бурь измеряется с помощью Kp-индекса и G-индекса.

Наибольшее влияние магнитные бури оказывают на северные широты, но их воздействие может распространяться. Важно отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье человека остается предметом споров в научном сообществе. Некоторые исследования указывают на возможную корреляцию между магнитными бурями и увеличением числа госпитализаций с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако результаты остаются противоречивыми.

С учетом ожидаемых изменений в солнечной активности, исследователи призывают к подготовке и разработке механизмов для минимизации последствий магнитных бурь на различные сферы деятельности.