Солнечное варенье из дыни: простой рецепт для холодной зимы

Зимой нам часто не хватает ярких красок и солнечного настроения. Чтобы сохранить немного летнего тепла, предлагаем приготовить варенье из дыни по простому рецепту. Это лакомство станет отличным дополнением к чаю и подарит вам ощущение лета даже в самые холодные дни.

Ингредиенты:

1 кг мякоти дыни «торпеда»;

1 кг сахара.

Приготовление:

1. Нарежьте дыню небольшими кусочками со стороной около 1 см. Пересыпьте их сахаром в глубоком тазу и оставьте на ночь.

2. Затем поставьте таз на плиту и доведите смесь до кипения на сильном огне. После этого уменьшите огонь и варите варенье в течение 5 минут.

3. Дайте ему остыть, снова поставьте на плиту, дождитесь закипания и проварите ещё 5 минут. Повторите процедуру ещё раз.

4. Теперь осталось только простерилизовать банки и разлить в них горячее варенье. Закройте банки крышками и уберите на хранение.

Это солнечное лакомство порадует вас своим ярким вкусом и ароматом. А калорийность в 215,5 ккал на 100 г, БЖУ — 0,3/0,15/53,5 и время приготовления в один день делают его ещё более привлекательным. Приятного аппетита!