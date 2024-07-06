Житель Орловской области получил удар ножом в живот от своего приятеля: подозреваемый задержан

Как выяснилось в начале июля 2024 года, житель Орла в ходе конфликта нанёс своему знакомому удар ножом в область живота. В результате чего 49-летний мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Инцидент произошёл в Новодеревеньковском районе.

Сотрудники орловской полиции оперативно нашли и арестовали человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время задержанный находится под стражей, ведётся расследование для уточнения всех деталей случившегося. Информация об этом поступила от пресс-службы УМВД России по Орловской области.