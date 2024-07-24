В Орле помощник воспитателя детского сада по указанию мошенников бросила бутылку с зажигательной смесью в отдел полиции. Об этом стало известно из Орловских новостей 23 июля 2024 года.

По предварительной информации, инцидент произошёл в пятницу, 19 июля. Женщина налила бензин в бутылку прямо в буфете детского сада перед тем, как совершить поджог. В настоящее время она арестована.

В России участились случаи поджога военкоматов, избирательных участков, отделов силовых структур, администраций городов, районов и других объектов после начала СВО.

Мошенники действуют по отработанной схеме: сначала они вынуждают жертв взять кредит на своё имя и перевести деньги на чей-то счёт. Затем звонят и говорят, что долг будет списан, если жертва устроит провокацию против власти. Многие люди поддаются манипуляциям мошенников и совершают преступления.

Это происшествие подчёркивает необходимость быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.