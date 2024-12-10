Сотрудникам банков, маркетплейсов и доставок могут запретить пользоваться WhatsApp и Telegram

О законопроекте, касающемся запрета использования иностранных мессенджеров в профессиональных целях для множества специальностей в России, рассказал «Интерфаксу» представитель Министерства финансов Российской Федерации.

«Иностранные сервисы обмена мгновенными сообщениями», как изящно формулируется в тексте законопроекта, могут быть недоступны для работников маркетплейсов, кредитных учреждений, сервисов доставки, служащих Центрального банка России, сотрудников операторов связи и государственных служащих.

Министерство финансов предлагает ввести данные ограничения с 1 сентября 2026 года. В случае принятия этого законопроекта, представители упомянутых профессий будут иметь право на использование лишь тех мессенджеров, «организатором которых является российское юридическое лицо или гражданин России», что включает в себя такие платформы, как VK Messenger, Яндекс.Мессенджер и ICQ New. Этот шаг призван укрепить информационную безопасность и поддержать отечественные цифровые решения, что, в свою очередь, может изменить ландшафт коммуникаций в стране, сообщает телеграмм-канал «FTP».