9 июня 2022



Сотрудники линейной полиции на станции Орел раскрыли хищение дизтоплива

В присвоении и растрате горюче-смазочных материалов подозревается водитель автоколонны, оказывающей услуги железнодорожной организации.

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Орел была получена оперативная информация, что в одной из организаций Орловско-Курской автоколонны, оказывающей логистические услуги железнодорожной компании, происходит хищение дизельного топлива, предназначенного для заправки служебного грузового автомобильного транспорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили, что к хищению горючего причастен водитель организации. Получив в распоряжение топливную карту для пополнения бака рабочего грузовика, он на заправке систематически передавал пистолет колонки подачи «дизеля» третьим лицам. За это с ним расплачивались наличными.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть. Местный житель 1968 года рождения отрицать вину не стал и сознался в содеянном.

Дознанием ЛО МВД России на станции Орел в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного имущества», информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 09 Июн 2022 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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