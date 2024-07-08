Сотрудники поисково-спасательной службы Орловской области помогли маленькому котенку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области



На выходных 2024 года, сотрудники поисково-спасательной службы Орловской области занимались спасением маленького котенка. Пушистый зверек забрался на дерево и не мог с него слезть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасателей вызвали неравнодушные жители. Кот, ставший местной звездой, забрался на дерево и сидел там на уровне третьего этажа. Несколько дней подряд он не мог спуститься вниз, а возможности снять четвероногого у людей не было.

Сотрудники МЧС выехали на улицу Тургенева города Орла и при помощи трехколенной лестницы сняли котенка. После чего передали его очевидцам.