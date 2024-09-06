Сотрудники полиции в Орле задержали курьера, который работал на телефонных мошенников

Фото с видео Вести-Орел

Сегодня, 6 сентября 2024 года, стало известно, что в Орловской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Жертвой одного из таких преступлений стала пенсионерка, которая лишилась 400 тысяч рублей.

Пожилой женщине сообщили, что её родственница попала в аварию и срочно нуждается в операции. Испуганная пенсионерка поверила злоумышленникам и перевела деньги на указанный счёт.

Полицейские смогли выйти на след курьера мошенников. Им оказался 26-летний житель Тульской области. Он забрал у женщины деньги и перевёл их на счета своих «кураторов», оставив себе 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Курьер был задержан, сообщают «Вести-Орел».

Ранее мы писали, что Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о самых популярных фразах, используемых мошенниками. Он назвал пять стоп-слов, услышав которые, лучше сразу положить трубку.