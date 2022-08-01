Сотрудники полиции Орловского района обвиняются в должностных преступлениях

В прокуратуре Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника ОМВД России по Орловскому району – начальника следственного отдела, который обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий, а также старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Орловскому району, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в октябре 2020 г. обвиняемые, действуя по предварительной договоренности, при отсутствии законных оснований приняли решение о совершении действий, направленных на необоснованное не привлечение к уголовной ответственности фигуранта по уголовному делу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В этих целях ими было принято решение о направлении уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении дела и уголовного преследования с применением к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Также из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2020 г. заместитель начальника отдела полиции ввел гражданина в заблуждение относительно имеющейся у него возможности оказать содействие на ход и результаты сдачи в УГИБДД УМВД России по Орловской области теоретического экзамена на знание правил дорожного движения, необходимого для получения водительского удостоверения. За положительное решение данного вопроса должностным лицом путем обмана было получено от гражданина 15 000 рублей.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Орловским районным судом, информирует прокуратура области.