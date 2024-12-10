Совершеннолетние дети орловских военнослужащих, погибших в ходе СВО начнут получать финансовую помощь

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Сегодня, 10 декабря 2024 года, стало известно, что совершеннолетние дети военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, начнут получать финансовую помощь. Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко поделилась в социальных сетях историей семьи участника СВО Виктора Седова, который после 20 лет службы в МВД работал водителем скорой помощи, прежде чем отправиться на фронт.

После трагической гибели орловца его сын подал заявку на получение выплат. Проблем с федеральной помощью не возникло, однако региональная поддержка была ему отказана, так как она предоставляется только детям до 18 лет, пишет vestiorel.ru.

Ольга Пилипенко сообщила, что губернатор Андрей Клычков поддержал инициативу по внесению изменений в указ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших контракт для прохождения военной службы».

– Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области приняты меры по внесению изменений в региональное законодательство. Будет установлено право на единовременную денежную выплату совершеннолетним детям погибших граждан, принимавших участие в специальной военной операции, — отметила Ольга Пилипенко.

В настоящее время проект документа находится на стадии согласования в правительстве области.

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