Создаём стильный маникюр: баклажановый цвет назван самым модным оттенком лака на лето

Лето — время ярких и стильных образов, и маникюр не исключение. В этом сезоне самым модным оттенком для маникюра стал баклажановый. Он продолжает популярную тему фиолетовых оттенков, которые были в тренде в прошлом году.

Кому подойдёт баклажановый маникюр

Баклажановый лак отлично смотрится на ногтях любой длины и формы. Если у вас короткие ногти, то любой фиолетовый оттенок будет выглядеть стильно. А на длинных ногтях баклажановый цвет может стать элементом дизайна.

С чем сочетать баклажановый лак

Нейл-стилисты советуют сочетать баклажановый лак с серебристым, жёлтым или розово-золотистым металликом. Перламутровая и хромированная текстуры также актуальны летом 2024 года и могут стать отличным выбором для фиолетового лака. Они работают как фотошоп, маскируя несовершенства ногтевой пластины.

Идеи баклажанового маникюра

Если вам не нравится классический французский маникюр, можно сделать тёмно-фиолетовым свободный край ногтя. Основную часть ногтевой пластины можно покрыть бежевым или светло-серым цветом, сохранив спокойную эстетику френча.

Звериный принт и баклажановый лак: идеи для маникюра

Звериный принт в этом сезоне обыгран яркими оттенками, среди которых встречается и фиолетовый. Можно сделать с баклажановым лаком зебру или пятна далматинцев. Глубокий фиолетовый — один из популярных лаков для создания точек и тонких линий. Они смотрятся просто и сдержанно, но этим и привлекают внимание.

Как наносить баклажановый лак

Любой тёмный лак выглядит эффектно в сочетании с прозрачным. Фиолетовый не исключение: им можно подчеркнуть уголки, выделить лунку или сделать шахматку. Любой оттенок рекомендуется наносить в два слоя, чтобы перекрыть цвет ногтевой пластины, и обязательно использовать базу для лучшего сцепления ногтя с лаком и верхний топ для закрепления. Кроме того, если баклажановый цвет не очень плотный и даёт разводы при нанесении, глянцевый финиш поможет выровнять пробелы цвета и создать эффект однородного покрытия.