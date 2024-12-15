Спасение моряков в Керченском проливе: 10 человек удалось спасти, 13 все еще находятся в открытом море

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Сейчас стало известно, что 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», терпящих бедствие 15 декабря 2024 года в Керченском проливе удалось спасти. 13 моряков всё ещё находятся в открытом море, а судьба четырёх механиков остаётся неизвестной. Есть опасения, что они могли погибнуть, пишет Mash.

По словам спасённых моряков, сразу после крушения, когда огромные волны накрыли суда, выбраться было почти невозможно. Вероятно, пропавшие механики не смогли спастись.

Ранее мы писали, что возле берегов Керчи терпят бедствие 2 танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: волны разорвали их на две части, видео.