Специалисты обследовали лес в Орловской области: какие меры будут приняты?

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Эксперты ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Тульской области» провели лесопатологическое обследование на землях лесного фонда Мценского лесничества. В результате было выявлено, что на площади 16,4 га требуется выборочная санитарная рубка.

Прежде чем приступить к вырубке деревьев, лесники должны провести подготовительную работу. Они отмечают границы участка на местности и отбирают больные, усыхающие или повреждённые деревья, которые подлежат вырубке.

Специалисты оценивают состояние кроны, ствола насаждений, а также признаки повреждения их вредителями и болезнями.

В то же время в Новосильском лесничестве проводятся рубки ухода в молодняках на площади 19,4 га. Эти мероприятия включают осветление и прочистку территории, чтобы ценные породы не закрывали малоценные от солнечного света. Также регулируется густота насаждений.