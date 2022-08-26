«Спецавтобазу» из МУПа сделают бюджетным учреждением

До конца этого года МУП «Спецавтобаза» будет реорганизована в бюджетное учреждение. Такое решение было принято на очередном заседании горсовета. Как пояснили представители мэрии, реорганизация муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза» в муниципальное бюджетное учреждение позволит решить ряд задач. Во-первых, обеспечить оперативность принятия и исполнения решений. Во-вторых, осуществлять финансирование работ исходя из фактически сложившихся погодных условий, что невозможно предусмотреть и реализовать при размещении муниципальных контрактов. В-третьих, получить ежегодную экономию бюджетных средств за счет освобождения от уплаты НДС в объеме до 100 млн. рублей при сохранении прежнего объема выполняемых работ в натуральном выражении. Депутаты согласились с этими доводами и вынесли решение реорганизовать МУП в срок до 31.12.2022г.